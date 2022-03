Umberto Tozzi annuncia il tour "Gloria Forever"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Considerato come uno dei più grandi cantautori del panorama musicale italiano, dopo aver venduto oltre 80 milioni di copie ed essersi esibito sui palchi di tutto il mondo, nel giorno del suo 70/o compleanno Umberto Tozzi annuncia "Gloria Forever", il progetto che lo vedrà impegnato per tutto il 2022. Sugar ha acquisito il catalogo di Umberto Tozzi e per il 2022 è prevista la valorizzazione di tutto il suo repertorio, con anche alcune sorprese. Nel corso dell'anno, Umberto Tozzi sarà anche impegnato in un tour, che lo porterà dal vivo nelle maggiori città italiane e del mondo. Queste le prime date: 5 dicembre Torino, 6 dicembre Milano, 8 dicembre Padova, 11 dicembre Firenze, 12 dicembre Bologna, 14 dicembre Roma, 21 dicembre Bari. Queste le date attualmente previste all'estero: 1 aprile Bruxelles, 2 aprile Liegi, 3 aprile Mons, 4 giugno Estonia, 4 ottobre Perth, 5 ottobre Adelaide, 7 ottobre Melbourne, 8 ottobre Sydney, 1 dicembre Lugano, 2 dicembre Zurigo, 9 dicembre St Moritz, 18 febbraio 2023 Ostende, 19 febbraio 2023 Hasselt. (ANSA).