Stromae, concerto a Roma nel 2023

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Stromae, artista, scrittore, performer, produttore, designer e regista di origine ruandese aggiunge uno show italiano al Palazzo dello Sport di Roma il 16 maggio 2023, dopo aver già annunciato il suo ritorno sul palco all'interno del "Milano Summer Festival" il 20 luglio 2022 all'Ippodromo Snai San Siro.

Il primo singolo "Santè", estratto dall'album "Multitude" in uscita il 4 marzo, ha raggiunto 42 milioni di stream su Spotify e il video ha registrato più 32 milioni di views su Youtube. Un inno dedicato a coloro i quali lavorano sempre per permettere agli altri di festeggiare. Con il secondo brano "L'Enfer" - con 31 milioni di stream su Spotify - l'artista belga vuole descrivere le sue sofferenze durante una lunga pausa artistica, di circa 8 anni, con una spirale depressiva.

Dopo l'annuncio delle 33 date europee con l'anteprima a Bruxelles il 22 febbraio, seguita da Parigi il 24 e di Amsterdam il 27, l'artista belga-rwandese ha annunciato un tour di concerti nelle arene in Nord-America in cui sosterrà il suo nuovo album "Multitude".

Stromae è riuscito a guadagnarsi l'attenzione del grande pubblico nel 2009 grazie alla hit mondiale "Alors On Danse" - tratta dal disco di debutto "Cheese" - che ha totalizzato oltre 2.5 miliardi di stream. Il successo mondiale è arrivato nel 2013 con la pubblicazione del suo secondo album "Racine Carrée", con cui ha totalizzato oltre 5.6 milioni di copie vendute. Il cantautore ha poi registrato oltre 250 date sold out in tutto il mondo (è suo uno dei tour europei che ha incassato di più di sempre) tra cui la partecipazione al Coachella, al Lollapalooza e un indimenticabile concerto al Madison Square Garden nel 2015 diventando il primo artista ad aver mai tenuto un concerto al Madison Square Garden con un repertorio interamente in francese.

(ANSA).