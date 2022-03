Pianista Mariangela Vacatello alla Sapienza per 150/o Skrjabin

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - La pianista Mariangela Vacatello per l' integrale delle Sonate di Skrjabin. L' Istituzione Universitaria dei Concerti celebra i 150 anni della nascita del compositore russo Aleksandr Skrjabin (1872-1915) con un ciclo di tre concerti dedicati al corpus delle dieci Sonate per pianoforte. Nel primo appuntamento, il 5 marzo alle 17:30 nell' Aula Magna della Sapienza, il programma prevede la numero 1, 4 e 10 insieme con brani di Chopin. 'Ho incontrato la musica di Skriabin da giovane - dice la pianista - e ricordo che ne rimasi sorpresa per la difficoltà, dinamica e anche tecnica. Col tempo ho capito che le sue caratteristiche andavano oltre la tecnica pianistica, anzi, bisogna proprio riuscire a dimenticare la materia per instaurare un rapporto visionario e mistico con la sua profondità e i suoi suoni. Skrjabin è stato capace di mettere in musica la propria visione della vita, del Creato, delle delusioni dell'uomo e della forza che può farlo elevare all'Immenso''. I tre concerti, spiega, descriveranno le diverse fasi del percorso compositivo e creativo dell'' autore cogliendo il cambiamento della sua musica da una forma regolare, dai temi delicati e ispirati al Romanticismo ad una progressiva liberazione sonora con suoni allusivi e sfuggenti. Il ciclo sull' integrale delle Sonate proseguirà nella stagione 2022-2023. Mariangela Vacatello si è imposta sulla scena internazionale a 17 anni, col 2° premio al concorso "Liszt" di Utrecht. Da allora ha collezionato prestigiosi riconoscimenti prestigiosi e si è esibita nelle stagioni concertistiche italiane e straniere più importanti. Vive a Perugia e unisce la sua carriera pianistica con l'attività didattica nel Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" della città e all'Accademia di Musica di Pinerolo. (ANSA).