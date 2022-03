Martina Beltrami, il 25 marzo esce album "Cara me"

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Esce il 25 marzo, per Artist First/Fiero Dischi, "Cara me", l'album di esordio della cantautrice torinese Martina Beltrami. L'album verrà pubblicato in digitale e in CD in un'edizione speciale e limitata contenente, oltre al disco, un kit per realizzare magliette tie dye. Un pensiero speciale che Martina vuole fare ai suoi fan per permetter loro di realizzare dei pezzi unici e personalizzati.

Dopo la partecipazione ad Amici 19 e a Sanremo Giovani 2021, Martina Beltrami è pronta a pubblicare il suo primo album. "Cara me" contiene dieci brani e racchiude tutto ciò che ha fatto e fa parte della vita dell'artista. Per la produzione artistica del disco, Martina si è avvalsa della collaborazione di diversi produttori, per dare sfumature diverse ad ogni brano.

"Cara me - racconta Martina - perché si, è dedicato in gran parte a tutto ciò che ha fatto e fa parte della mia vita, nel bene e nel male. Vittorie, sconfitte, ricadute. È un progetto per il quale ho messo realmente a nudo ogni parte di me, entrando in quei luoghi che avrei preferito non visitare più, ricordando momenti, storie, persone. In questo viaggio sono stata accompagnata da anime pazzesche, produttori, musicisti fenomenali che sono riusciti a dare vita a ciò che era nella mia testa e nelle mie orecchie. Abbiamo scritto, visto uscire da quei fogli parole su parole su parole e tanta musica. Tutto questo mi fa sentire fortunata, lo sono davvero. E ciò che auguro a chiunque possa ascoltare la mia musica e le mie parole, è di riuscire ad investire il proprio tempo nel fare quello che più ama, di trovare qualcosa che renda le difficoltà che tutti incontriamo nella vita più leggere". (ANSA).