Kanye West shock,in video canzone seppellisce vivo Pete Davidson

(ANSA) - NEW YORK, 03 MAR - Kanye West sciocca e scatena una serie di reazioni negative per il suo ultimo video musicale per il brano 'Eazy'. Nel filmato, pubblicato su Instagram, il rapper seppellisce viva una versione animata di Pete Davidson. Nella sequenza delle immagini viene prima rapito e legato. Il comico e attore, 28 anni, attualmente ha una relazione con Kim Kardashian, ex moglie di West.

Il video è stato pubblicato poche ore dopo che un giudice ha accolto la richiesta della Kardashian di riavere lo stato civile di 'nubile'. Il divorzio tuttavia è ancora in corso.

Da quando la relazione tra Kim e Pete è diventata pubblica, West ha attaccato diverse volta la coppia sui social media oppure in messaggi privati.Alcuni fan dello stesso rapper hanno suggerito a Davidson di fare causa. (ANSA).