Alice Merton, 4 marzo nuovo singolo, poi a giugno secondo album

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Era il 2017. Con il singolo No Roots, Alice Merton fece ballare e cantare mezzo mondo, al quale seguì la pubblicazione del primo album Mint nel 2019. L'artista da 600 milioni di stream, metà inglese/metà tedesca (cresciuta negli Stati Uniti, Canada e Germania), torna ora con il singolo Same Team, in arrivo il 4 marzo, che anticipa l'uscita del secondo album (S.I.D.E.S) prevista per il 17 giugno. Dal 18 ottobre al 1 dicembre la cantante torna live, con una data italiana al Fabrique di Milano il 25 ottobre.

"Gli ultimi due anni sono stati impegnativi per tutti, in un modo o nell'altro - racconta Alice Merton -. Gli amici e la famiglia erano distanti, per la prima volta nella mia vita ho avuto a che fare con delle 'restrizioni' e la capacità mentale è stata messa a durissima prova. L'album S.I.D.E.S. racconta la mia storia, di come ho vissuto questi ultimi anni. È un riassunto degli alti e dei molti bassi, delle sfide psicologiche che ho affrontato e in qualche modo mi sono resa conto che ci sarà sempre un altro lato della storia: la domanda è come e quando arrivarci". (ANSA).