Lyniv, Putin non sarai mai in grado di sconfiggerci

- "Putin - non sarai mai in grado di sconfiggerci! Sei già abbastanza adulto e ancora non sai che l'uomo non è un corpo ma uno spirito?". Comincia così la lunga lettera indirizzata al presidente russo Vladimir Putin scritta da Oksana Lyniv, direttrice ucraina dell'orchestra del Teatro Comunale di Bologna, e pubblicata sulla sua pagina Facebook.

"Puoi ucciderci fisicamente, puoi distruggere le nostre città, puoi bruciare le nostre case, puoi sganciare bombe sulle nostre scuole e asili, ma non sarai mai in grado di cancellare la nostra nazione dalla faccia della terra", scrive ancora la direttrice, che ricorda come l'Ucraina abbia "attraversato molti secoli di prove e tribolazioni". I colori della bandiera ucraina "significano un cielo pacifico e un grano dorato e, si sa, questi sono i valori che il mondo intero vuole vivere! Ecco perché i colori della nostra bandiera ora illuminano ogni edificio iconico della Terra", sottolinea Oksana Lyniv. "Anche se bruciassi il nostro paese e te ne appropriassi, non sarai in grado di eliminare l'ammirazione e la compassione per noi nei cuori delle altre persone, perché puoi paralizzare con la forza fisicamente, ma il nostro spirito è indistruttibile", rivendica con orgoglio. E ancora: "Le opere dei nostri artisti saranno studiate ed esposte nei musei e nelle gallerie più importanti del mondo. Le opere dei nostri compositori, scritte durante i brutali divieti alla cultura ucraina, durante le repressioni di Stalin, durante la Rivoluzione di Majdan, e ora, nelle catacombe, sotto il bombardamento dei vostri missili, suoneranno e diranno alla gente la Verità". Infine un appello per fermare "questa guerra, non trascinare il tuo stesso popolo - i russi - in un abisso ancora più grande di esilio, isolamento, disperazione e vergogna per il tuo paese. Hai già perso, perché contro la Libertà e l'Amore le armi sono impotenti". (ANSA).