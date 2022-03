Musica: Forthyto rilegge Maul di Enzo Del Re a 10 anni morte

(ANSA) - BARI, 02 MAR - A poco più di dieci anni dalla morte del cantautore pugliese Enzo Del Re, "l'anarchico con il basco rosso", Vito "Forthyto" Quaranta propone una rivisitazione del suo disco d'esordio come solista, "Voce e ritmi", dai più conosciuto come "Maul" per l'omonima canzone dedicata alla sua città natale, Mola di Bari. Con scritti anche di Eugenio Bennato e di Patrizio Fariselli, "Forthyto rilegge Maul di Enzo Del Re", pubblicato da Squilibri, sarà in distribuzione dal 4 marzo.

Le dodici canzoni del disco dimostravano che l'amore di Enzo Del Re per gli oppressi era radicato nella sua stessa formazione e cresciuto assieme a lui tra le strade, le barche e le case di tufo di quella terra poggiata sul mare, in reazione alle maldicenze e ai pregiudizi di bigotti e superstiziosi, tra le sofferte peripezie dei naviganti, contadini e manovali locali e lungo interminabili distese di ulivi. Quaranta, cresciuto come l'autore tra le case dello stesso paese, ne conosce la lingua e la storia e può dunque non disperdere la ricchezza di assonanze e rimandi presenti nel canto ritmato di Del Re.

Proposto da Luciano Perrone e Vito "Forthyto" Quaranta alla Teca del Mediterraneo, che l'ha approvato e inserito nella propria linea editoriale "Leggi la Puglia", il progetto va oltre la ripubblicazione di un cd, volendo richiamare l'attenzione sul percorso di Enzo Del Re: un uomo che, come sostenuto da Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, nella nota introduttiva al cd-book, "con la sua attenzione e passione al mondo, alle dinamiche politiche, con la voglia di testimoniare con le sue scelte le sue idee" appartiene alla schiera di quegli "artisti che sanno essere intellettuali mai banali" e di quei "pensatori che sanno essere musicisti sempre in movimento". (ANSA).