David Garrett, posticipato Alive tour

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - A causa del protrarsi delle restrizioni per i concerti, dovute alla pandemia da Coronavirus, David Garrett posticipa le date europee dell'Alive Tour, programmate in Italia in aprile e maggio.

"Non è stata una decisione facile per noi - dice Garrett -.

Non vedevamo l'ora di tornare finalmente sul palco ad esibirci per voi! Soprattutto in questo periodo difficile, i momenti di gioia e positività sono estremamente importanti per tutti noi.

Siamo comunque felici di recuperare i concerti fra settembre e ottobre 2022. Grazie per la pazienza, la comprensione, e naturalmente per la vostra lealtà: non vedo l'ora di incontrarvi in tour fra qualche mese. Fino a quel momento per favore, rimanete in salute e prendetevi cura di voi stessi".

Queste le nuove date del tour: 10 settembre Genova, 11 settembre Milano, 6 ottobre Bologna, 8 ottobre Bolzano, 9 ottobre Conegliano (TV). Confermato lo show annunciato nel cartellone della stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma alle Terme di Caracalla, il 25 luglio 2022.

Rimangono validi i biglietti acquistati. (ANSA).