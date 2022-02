Venditti e De Gregori, di nuovo insieme 50 anni dopo

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - A cinquant'anni esatti da 'Theorius Campus', i nomi di Antonello Venditti e Francesco De Gregori tornano ad unirsi per un nuovo progetto. Se dopo il debutto condiviso con l'album del 1972 le strade dei due si sono divise, i due cantautori romani hanno infatti deciso di partire con un tour insieme, anticipato da un concerto speciale allo Stadio Olimpico di Roma, il 18 giugno. Venditti e De Gregori hanno anche registrato insieme due successi delle rispettive carriere, 'Generale' e 'Ricordati di Me', già disponibili sulle piattaforme streaming e che saranno contenuti in un 45 giri da collezione, in uscita venerdì 4 marzo su Amazon.

"Per anni siamo stati visti come rivali, un po' come Coppi e Bartali - hanno commentato i due artisti - ma ci siamo sempre stimati. L'essere amici poi non guasta". (ANSA).