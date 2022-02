Ucraina: in video su Instagram Madonna paragona Putin a Hitler

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Il presidente ucraino Vlodymyr Zelensky ha 'seguito' Madonna su Twitter dopo che la popstar ha postato un videomontaggio su Instagram per esprimere il suo sostegno a Kiev assediata dalle forze russe. Nel video, un remix della sua canzone del 2006 "Sorry", immagini di bombardamenti in Ucraina e di civili ucraini coperti di sangue si alternano a clip del presidente Vladimir Putin e di Adolf Hitler con i volti dei due che a momenti si sovrappongono. "Putin ha violato ogni accordo sui diritti umani esistente.

Non ha diritto di cancellare l'esistenza dell'Ucraina", ha scritto la cantante. (ANSA).