Caparezza, l'Exuvia Tour si sposta a giugno

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "A malincuore, ancora una volta, sono costretto a comunicarvi una notizia che non vorrei darvi: ad oggi, come sapete, nonostante i miglioramenti della situazione sanitaria a cui assistiamo, non c'è alcuna garanzia che i tour nei palazzetti possano ripartire. Troppa gente è ancora ferma in attesa di un cenno che non arriva mai ed è davvero problematico organizzare concerti di queste dimensioni nel buio più totale.

Potremmo spostare il tour all'autunno prossimo, tenendo le dita incrociate e senza che nessuno ci dia uno straccio di garanzia ma non siamo più nelle condizioni di farlo. Io e la mia band desideriamo solo suonare e rivedervi e a questo punto, l'unico periodo per farlo, senza brutte sorprese, è l'estate. Il tour dei palazzetti verrà dunque convertito in tour estivo". Lo annuncia Caparezza. Queste le date: 25 giugno Treviso - Arena della Marca recupero del 6 maggio Jesolo - PalaInvent; 27 giugno Bologna - Sequoie Music Park recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno - Unipol Arena; 28 giugno Bologna - Sequoie Music Park recupero del 13 maggio Casalecchio di Reno - Unipol Arena; 1 luglio Lucca - Lucca Summer Festival recupero del 26 maggio Firenze - Mandela Forum; 2 luglio Padova - Radio Sherwood nuova data; 4 luglio Collegno - Flowers Festival recupero del 1giugno Torino - Pala Apitour; 9 luglio Mantova - Piazza Sordello recupero del 14 maggio Mantova - Grana Padano; 11 luglio Milano - Milano Summer Festival - Ippodromo Snai - San Siro - recupero dell'8 maggio Assago - Mediolanum Forum; 15 luglio Napoli - recupero del 23 maggio Napoli - Palapartenope; 16 luglio Matera - Sonic Park Matera - Cava del Sole nuova data; 20 luglio Genova - Balena Festival nuova data; 22 luglio Ferrara - Ferrara Summer Fest nuova data; 23 luglio Roma - Rock In Roma recupero del 29 maggio Palazzo dello Sport; 29 luglio Catania - Villa Bellini recupero del 20 maggio Catania - Palacatania; 6 agosto Pescara - Zoo Music Fest - Porto Turistico nuova data; 7 agosto Fasano - Locus Festival recupero del 18 maggio Bari - Palaflorio; 10 agosto Monte Urano - Bambù Festival - Parco Fluviale Alex Langer recupero del 27 maggio Ancona - PalaPrometeo; 13 agosto Majano - Festival di Majano nuova data. (ANSA).