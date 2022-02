Concerto del Maggio Fiorentino a Sarajevo contro la guerra

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Il Maggio Musicale Fiorentino andrà a Sarajevo (Bosnia Erzegovina) nel mese di maggio per fare un concerto per la pace che rievocherà lo stesso appuntamento che nel 1997 il teatro della Scala di Milano tenne nella città colpita dalla guerra. Lo ha annunciato il sovrintendente del Maggio Alexander Pereira al termine della giornata odierna del summit di vescovi e sindaci del Mediterraneo.

Pereira, con a fianco il sindaco di Sarajevo, Benjamina Karic, che poi ha pure abbracciato, ha spiegato, commuovendosi che "trent'anni fa il teatro della Scala è andata con Riccardo Muti e Carreras per fare un concerto a Sarajevo nel mezzo della guerra. Voglio che il teatro del Maggio vada a Sarajevo e ricordi questo grande momento. Spero che possiamo farlo a maggio nel corso del nostro festival con Mehta e sinfonie di Mozart.

Credo che sarà un grandissimo segno di pace". (ANSA).