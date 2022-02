Ucraina: Gabbani, nel 2017 ero a Kiev, io per la pace sempre

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "A maggio 2017 mi trovavo a Kiev per l'Eurovision Song Contest con Occidentali's Karma. Mai come adesso le parole 'L'evoluzione inciampa' mi sembrano attuali. Ho cantato la pace e la canterò ancora. Sono per la pace sempre e comunque". Lo scrive sulle sue pagine social Francesco Gabbani, che 5 anni fa, dopo aver vinto il festival di Sanremo, era in Ucraina per rappresentare l'Italia al festival europeo. (ANSA).