Pinguini Tattici, ripartono dal "Dove eravamo rimasti tour"

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - I Pinguini Tattici Nucleari, dopo due anni di attesa e di rinvii, annunciano la riprogrammazione degli appuntamenti sold out nei palazzetti per i mesi di giugno e luglio e nuove date outdoor nelle arene e nei festival dell'estate italiana.

Un nuovo corso che si respira già dal nome del tour, cambiato per l'occasione in "Dove eravamo rimasti tour". I biglietti già acquistati sono validi per le date corrispondenti del nuovo calendario.

Questo il calendario indoor: 14 giugno Conegliano (TV), 16 giugno Padova, 17 giugno Montichiari (BS), 19 e 20 giugno Firenze, 22 e 23 giugno Roma, 25 giugno Eboli (SA), 27 giugno Torino, 30 giugno Casalecchio di Reno (BO), 2 luglio Ancona, 4, 6 e 7 luglio Assago (MI).

Questo il calendario outdoor: 9 luglio Parma, 10 luglio Alba (CN) per Collisioni Festival, 14 luglio Cosenza, 16 luglio Catania per Wave Summer Music, 22 luglio Bergamo per Bergamo Summer Music, 24 luglio Servigliano (FM) per NoSound Fest, 26 luglio Genova per Balena Festival, 29 luglio Francavilla Al Mare (CH) per Shock Wave Festival, 31 luglio Matera (MT) per Sonic Park Matera, 8 agosto Arena di Verona, 13 agosto Cattolica (RN).

