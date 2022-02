ITsART ricorda Lucio Dalla con il videoconcerto "Lucio! Il tour"

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Dieci anni fa moriva Lucio Dalla.

ITsART ricorda il grande cantautore, che il 4 marzo avrebbe compiuto 79 anni, insieme a Ron attraverso un viaggio poetico di vita e di canzoni con il videoconcerto in esclusiva "Lucio! Il tour", dal 1 marzo sulla piattaforma promossa dal MiC. A raccontare Lucio è l'amico e collega di una vita Ron. Nessuna celebrazione, piuttosto la leggerezza e l'ironia, così come sarebbe piaciuto al suo protagonista. Si snoda così, tra un aneddoto di Lucio bambino e un pensiero di Dalla artista lo spettacolo scritto e diretto da Vincenzo Incenzo e dallo stesso Ron con la direzione artistica di Maurizio Parafioriti. Un evento sospeso tra pièce teatrale, musical e concerto, dove brillano come perle canzoni meravigliose e senza tempo di cui spesso Ron è illuminato coautore, ripensate in una veste inedita che nulla toglie alla bellezza originale. Pochi elementi compongono il quadro visivo: la sagoma di Lucio sul fondo; Ron con i suoi musicisti (Roberto Di Virgilio alle chitarre, Giuseppe Tassoni al pianoforte, Elio Rivagli alla batteria e Roberto Gallinelli al basso); un piccolo libro che magicamente rivela momenti di vita; le luci eleganti che giocano con la nostalgia del ricordo. Sullo schermo immagini del Lucio privato, momenti felliniani, cartoons d'epoca, per una costellazione emotiva che fa da contrappunto alla musica e alle parole.

