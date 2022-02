Irama, non smetto mai di cercare risposte

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il festival di Sanremo, con il brano Ovunque sarai, è stato un assaggio, ora con l'uscita del suo ultimo lavoro discografico, il nuovo Irama è svelato. E' uscito, infatti, "Il Giorno in cui ho smesso di pensare" (Atlantic Records/Warner Music) Italy, con la direzione artistica di Shablo. "Già il titolo è una provocazione - spiega l'artista 26enne al suo quinto album di inediti -, è impossibile smettere di pensare. In realtà continuo a cercare, a trovare risposte".

E alla ricerca di queste risposte, Filippo Maria Fanti (il suo vero nome) si è addentrato nei territori della musica urban e di matrice latin/pop, in compagnia di ospiti eccellenti: Sfera Ebbasta, Rkomi, Gué, Willy William, Lazza ed Epoque e di grandi produttori come Shablo, Junior K, Mace, Merk & Kremont, Greg Willen e molti altri. "E' un disco con tante collaborazioni e contaminazioni - racconta ancora -, ma parla la musica. Arrivo da un mondo musicale urban ed ora è arrivato il momento di aprirmi agli altri artisti".

Intanto si gode il successo di Ovunque sarai, con la quale ha conquistato il quarto posto a Sanremo, ai vertici delle classifiche e già disco d'Oro con oltre 15 milioni di streaming.

"Sono contento di come è andato il Festival, di raccontare me stesso con la musica e vedere che le persone mi seguono, che le canzoni arrivano". Irama torna anche sulla serata delle cover, per la quale aveva voluto accanto a sé Gianluca Grignani, poi molto criticato per un'esibizione un po' sopra le righe. "Anche quella è stata una bella serata. E Gianluca è un grandissimo artista e con le sue hit è ancora forte a livello internazionale, ci siamo divertiti tantissimo", aggiunge, sorvolando sulle difficoltà del collega.

Irama ha annunciato i primi concerti nei palazzetti per il 2022: dopo la data zero a Mantova del 24 aprile, il 26 aprile sarà a Roma, il 28 a Napoli e il 30 a Milano. "Finalmente si può tornare live, come non essere felici? Il nostro settore ha sofferto tantissimo in questi due anni. E' un bene per gli artisti ma anche per tutti coloro che lavorano con noi ripartire. Tutto nella massima sicurezza". (ANSA).