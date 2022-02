Da Duran Duran a The National a 'La prima estate'

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 25 FEB - Dai Duran Duran a The National tra gli ospiti, per la loro unica data italiana, di La Prima estate, rassegna che si propone più come una vacanza che come un festival, in programma dal 21 al 26 giugno a Lido di Camaiore (Lucca), in Versilia. I concerti saranno ospitati nel parco dove un tempo sorgeva BussolaDomani, il teatro tenda tempio della musica: vi si sono esibiti da Mina a Tina Turner e Frank Zappa per citarne alcuni.

In tutto sono più di 20 gli artisti ospiti della manifestazione che porta la firma della D'Alessandro e Galli che l'ha presentata oggi a Firenze insieme al sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto e a Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana che la sostiene. Ogni serata quattro artisti saliranno sul palco situato in una "location unica a 50 metri dal mare".

La proposta si muoverà dall'alternative rock appunto dei The National (il 21) all'electro dance di Bonobo (22), passando dal pop dei Duran Duran (23), senza dimenticare le proposte italiane come Cosmo (25), La Rappresentante di Lista (22), Giorgio Poi (21). Tappa italiana a La Prima Estate anche per Kaytranada e Jungle (26), Courtney Barnett (21) e BadBadNotGood (26), oltre a Beabadoobee e L'Impératrice (22) e Easy Life (23). Altri artisti si aggiungeranno.

Ma, è stato sottolineato, "ciò che renderà davvero diversa" la rassegna dal resto "dei festival sarà la precisa volontà di proporre agli spettatori esperienze che riempiranno anche il resto delle loro giornate", così alla parte di musica live serale sono state abbinate iniziative legate a sport, mare, e cibo.