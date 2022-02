Maurizio Carucci, Respiro è il suo primo disco solista

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il 1 aprile esce Respiro, primo progetto solista di Maurizio Carucci. Il disco, anticipato da un percorso a tappe scandito dall'uscita a sorpresa di una serie di brani che ne fanno parte - ad oggi Sto bene, Fauno, Silenzio e Paura - sancisce anima e natura della nuova musica di Carucci, a distanza di due anni dall'ultimo album in studio come leader degli Ex-Otago. Origini è l'inedito che aggiunge un tassello al disegno che ci svelerà il suo nuovo mondo. Il brano, in uscita il 25 febbraio, è una danza ritmata che con il suo beat accattivante racconta l'importanza delle radici e della storia di ognuno di noi. Maurizio Carucci porterà live Respiro nelle quattro date di 'Il mio primo tour', in programma a novembre: il 16 a Milano, il 17 a Bologna, il 24 a Torino, il 26 a Roma. (ANSA).