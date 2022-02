Enrico Ruggeri, il 18 marzo esce nuovo album La Rivoluzione

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Il 18 marzo esce il nuovo album di Enrico Ruggeri, "La Rivoluzione" (Anyway Music). Undici brani per un disco sul quale il cantautore ha lavorato per due anni, che si preannuncia una riflessione sulla sua generazione, che ha affrontato anni di grandi cambiamenti sociali e culturali, uscendone con un'anima gonfia di ricchezze e di grandi delusioni.

Dopo l'uscita della title track "La Rivoluzione", dal 25 febbraio, sarà disponibile il nuovo singolo che anticipa l'album "Parte di me", una ballata tormentata dedicata agli affetti che sono entrati nella nostra vita e poi scomparsi lasciandoci un doloroso ricordo.

"Pochi strumenti, un tappeto sonoro rarefatto, violino e archi a sottolineare il pathos di una canzone unica nel suo genere: il tema è l'assenza delle persone che abbiamo amato, che diventa costante presenza nel ricordo e nel cuore", racconta Enrico Ruggeri a proposito del brano.

Tutti i brani dell'album sono di Enrico Ruggeri, con la collaborazione di Andrea Mirò in "Gladiatore" e di Massimo Bigi in "La Rivoluzione", "Non sparate sul cantante", "Parte di me" e "Glam bang".

Fresco vincitore del Premio Tenco, in oltre 40 anni di carriera Enrico Ruggeri ha scritto pezzi di storia della musica italiana, per se stesso, per i Decibel e per altri grandi artisti. Al cantautorato affianca l'attività di scrittore (il suo ultimo romanzo è il best seller "Un gioco da ragazzi" per La Nave di Teseo), conduttore televisivo e radiofonico.

Ad aprile tornerà in teatro con "La rivoluzione - il tour".

Queste le prime date: 2 aprile Crema, 9 aprile Milano, 21 aprile Catania, 26 aprile Roma, 30 aprile Galatina (Lecce). (ANSA).