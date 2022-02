Alla Scala prima contestazione al russo Gergiev poi gli applausi

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - La sera prima dell'attacco russo all'Ucraina, ha debuttato alla Scala La dama di picche, opera del russo Cajkovskij diretta dal russo Valery Gergiev. E proprio a Gergiev, amico personale di Putin, è arrivata una piccola contestazione prima dell'inizio, con qualche sporadico buu e un 'vattene' gridato dal loggione. Nulla rispetto a quella già annunciata alla Carnagie Hall di New York dove lo zar sabato dirigerà i Wiener Philharmoniker.

Dalla prima nota in avanti sono però arrivati solo applausi (quasi nove minuti alla fine) per lui e per il cast con Julia Gertseva nella parte della Contessa, Alexey Markov in quella del principe Eleckij e soprattutto per Asmik Grigorian, vero animale da palcoscenico, nella parte di Liza. Qualche contestazione fra gli applausi per Najmiddin Mavlanyanov nella parte di Hermann. E buu belli sonori al regista Matthias Hartmann per una regia non all'altezza della bellezza della musica e dell'esecuzione.

(ANSA).