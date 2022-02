Morto Mark Lanegan, pioniere del grunge

(ANSA- Afp) - Era l'amico della leggenda del grunge Kurt Cobain ed era lui stesso considerato un pioniere di questa corrente nata a Seattle: il musicista americano Mark Lanegan morto martedì nella sua casa in Irlanda, all'età di 57 anni. Lo hanno annunciato su Twitter. "Il nostro amato amico Mark Lanegan è morto questa mattina nella sua casa di Killarney, in Irlanda.

Amato cantante, cantautore e musicista, aveva 57 anni e lascia la moglie Shelley 'Brien', è scritto sul suo account Twitter , precisando che "non saranno disponibili altre informazioni" per il momento nel "rispetto della privacy familiare". Nato nel novembre 1964, vicino a Seattle nello Stato di Washington (nordovest), Mark Lanegan è stato prima cantante e leader del gruppo rock e "grunge psichedelico" Screaming Trees dal 1984 al 2000, poi membro della formazione Queens of the Stone Age fino a 2014. Avendo anche condotto una carriera da solista e collaborato con altri artisti, può vantare una quindicina di album in studio. Oltre alle sue doti di musicista (chitarra, tastiere), era rinomato per la sua voce baritonale. Mark Lanegan era amico di Kurt Cobain, del mitico gruppo dei Nirvana, suicidatosi nel 1994 all'età di 27 anni, e dello chef e scrittore americano Anthony Bourdain, anch'egli ucciso per impiccagione in Alsazia (Est della Francia). nel 2018. Il musicista non ha mai fatto mistero nella sua autobiografia delle sue dipendenze da alcol ed eroina e ha raccontato di essere stato vicino alla morte nel marzo 2021 a causa del Covid-19, malattia per la quale un tempo credeva in alcune teorie del complotto, prima di fare la sua autocritica e dare il suo sostegno alla vaccinazione. (ANSA).