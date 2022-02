Gatti a Santa Cecilia 'legge' Mahler e Mendelssohn

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Mendelssohn e Malher, contesti assolutamente diversi, riletti senza condizionamenti e interferenze delle grandi esecuzioni del passato. Daniele Gatti affronta così le sinfonie dei due compositori che proporrà sul podio di Santa Cecilia, di cui è stato direttore principale dal 1992 al 1997, il 24 febbraio alle 19:30 (repliche il 25 alle 10:30 e il 26 alle 18:00), all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il maestro milanese, beniamino del pubblico dell'istituzione musicale della capitale, ha scelto la Sinfonia n.4 'Italiana' del compositore tedesco che ha attraversato la prima metà dell'Ottocento e la Sinfonia n. 1 'Il Titano' composta nel 1889 dal musicista austriaco, espressione dello spirito tardo-romantico.

"Mendelssohn - ha spiegato in una pausa delle prove - propone un romanticismo quasi aulico, sognante, molto elegante e raffinato con le cosiddette emozioni presentate attraverso la sua musica in modo lineare e trasparente. Mahler, che ha avuto la vita segnata anche dalla perdita di sette fratelli, è totalmente diverso, più vicino al genio e sregolatezza di Schumann". La sinfonia Italiana venne eseguita per la prima volta a Londra nel 1833 diretta dall'autore. Gatti la interpreta per la prima volta sul palcoscenico ceciliano. "Sono molto affezionato a questa sinfonia. Penso all'Italia vista attraverso gli occhi di un tedesco, non è il nostro modo di concepire la musica che va oltralpe. La composizione ha una luminosità mediterranea non folcloristica, una sua vitalità e freschezza che finisce con un saltarello in tonalità minore, una danza quasi più tragica. La nostra lettura sarà fuori dall' ordinario, ben pensata e lavorata". Risale invece al 1993 la sua prima esecuzione della sinfonia di Mahler per l'Accademia Nazionale.

"E' un repertorio che ho sempre prediletto - spiega - ma ritengo di essere sono conosciuto come un musicista di rottura piuttosto che accomodante". Il ritorno a Santa Cecilia per il maestro "è sempre un piacere immenso. Qui è la mia seconda casa. L'orchestra è completamente cambiata e ringiovanita molto, ma è rimasto un rapporto di grande affetto e stima reciproca". (ANSA).