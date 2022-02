Muti a Chicago, prima volta Sinfonia n. 11 di Glass

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il maestro Riccardo Muti ha diretto uno storico concerto, acclamato dalla critica, con in programma la Sinfonia n. 11 di Philip Glass, prima rappresentazione dell'opera a Chicago. Il Chicago Sun-Times l'ha definita una "pietra miliare dell'interpretazione''. Philip Glass era presente alle esibizioni e Muti ha invitato il compositore sul podio, dove ha ricevuto applausi entusiasti e una standing ovation dal pubblico e dai musicisti dell'Orchestra. Glass ha anche riconosciuto le grandi prestazioni della Chicago Symphony Orchestra, guidata da Muti. In un messaggio personale incluso nel programma, Glass ricordava di aver assistito ai concerti della CSO guidati dall'allora direttore musicale Fritz Reiner negli anni '50, mentre era studente all'Università di Chicago e in quelle occasioni aveva "ascoltato molti di quelli che si sono rivelati i capolavori di musica del ventesimo secolo... e ho imparato di più sulla musica sinfonica in quel periodo che forse in qualunque altro''. Per poi aggiungere: "Potrei non dirlo ma lo dirò: la Chicago Symphony Orchestra è una delle migliori orchestre al mondo. È un grande privilegio per qualsiasi compositore che il proprio lavoro venga eseguito da questo ensemble di livello mondiale, doppia la mia gioia di avere alla direzione il maestro Riccardo Muti''.. (ANSA).