Justin Bieber positivo al Covid, rimanda show Las Vegas

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Justin Bieber è risultato positivo al Covid ed è costretto a rimandare il suo show a Las Vegas. La nuova data sarà il 28 giugno. La tappa di Las Vegas avrebbe dovuto essere la seconda del suo 'Justice World Tour', il quale sarebbe dovuto partire due anni fa ma cancellato a causa della pandemia.

Il tour toccherà 20 paesi nel corso di 13 mesi. La prima parte si concluderà con la nuova data di Las Vegas mentre l'ultima parte, l'anno prossimo, si svolgerà in Europa con il concerto finale previsto a Cracovia in Polonia. (ANSA).