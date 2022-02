Concorso idee Umbria jazz per edizione 2022

(ANSA) - PERUGIA, 21 FEB - "Puoi essere tu l'autore del manifesto ufficiale di Umbria jazz 22….scopri come… Sei un professionista del mondo della pittura, della grafica, del design, dell'illustrazione, del fumetto? Oppure sei un appassionato? Il manifesto ufficiale di Umbria jazz 22 potrebbe portare la tua firma": la Fondazione Umbria Jazz offre la possibilità a tutti di esprimere la propria creatività per l'ideazione del manifesto ufficiale della prossima edizione del festival che si svolgerà dall'8 al 17 luglio a Perugia.

Quella di Umbria jazz è una lunga storia, e a raccontarla sono anche i manifesti che hanno scandito questo lungo viaggio iniziato nel 1973: dai primi poster, graficamente semplici, essenziali e senza alcuna velleità se non quella informativa (erano diretti a un pubblico identificabile, limitato, fatto di appassionati), fino a quelli affidati spesso ad artisti di nome che dal 1982 hanno fatto da unica sigla grafica della manifestazione.

La partecipazione è gratuita - annuncia Uj - ed è possibile presentare una singola opera. I lavori artistici dovranno essere originali e inediti. Le domande dovranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 18 del 21 marzo 2022 all'indirizzo info@umbriajazz.com inserendo nell'oggetto "Proposta Manifesto Umbria Jazz 22", con scansione fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità; modulo online di iscrizione compilato nella totalità delle sue parti; opera in formato digitale. L'opera che sarà selezionata dalla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, o parti di essa, saranno utilizzati per tutto il materiale di comunicazione della manifestazione: il manifesto ufficiale, programma ufficiale, il merchandising, pannelli informativi, affissioni pubblicitarie, social-web e sarà presentata in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma completo del festival. (ANSA).