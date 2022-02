Britney Spears,contratto da 15 milioni per libro rivelazione

(ANSA) - NEW YORK, 21 FEB - Britney Spears narrata da se stessa. Secondo quanto scrive il New York Post, la popstar avrebbe firmato un contratto da 15 milioni di dollari con la casa editrice Simon & Schuster per un libro rivelazione sulla sua vita, in particolare i 13 anni in cui è stata sotto la tutela legale del padre Jamie, nonché la sua carriera.

Sempre secondo il tabloid newyorkese, il contratto per il libro è uno dei più grossi dai tempi degli Obama.

In un recente post su Instagram, Britney aveva detto di sentirsi pronta per scrivere un libro, non a caso aveva pubblicato la foto di una vecchia macchina da scrivere accompagnata dalla didascalia, 'Parto dell'inizio?'.

All'inizio di febbraio ha invece lasciato intendere che sta lavorando ad un nuovo progetto musicale, il primo dopo la fine della tutela legale, e ha pubblicato, sempre su social media, un video in cui balla. (ANSA).