Eurovision: Emma Muscat rappresenterà Malta

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Emma Muscat rappresenterà Malta all'Eurovision Song Contest 2022 in programma il 10, 12 e 14 maggio al Pala Olimpico di Torino. La cantante ha trionfato nel Contest nazionale con il brano "Out of Sight", conquistando sia il pubblico che la giuria. Grande favorita della vigilia, Emma Muscat è stata lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi ed è nota al grande pubblico per hit come Sangria, cantata con Astol, e Meglio di sera, con Astol e Alvaro De Luna. (ANSA).