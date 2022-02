Baglioni positivo al Covid, concerti rinviati ad aprile e maggio

(ANSA) - AOSTA, 19 FEB - Sono stati riprogrammati nei mesi di aprile e maggio i concerti di Claudio Baglioni inizialmente previsti a febbraio e rinviati nei giorni scorsi dopo una diagnosi di laringite e la positività al Covid dell'artista.

Queste le nuove date: 26 aprile - Teatro Ponchielli di Cremona (recupero del 18 febbraio); 1/o maggio - Palais di Saint-Vincent (recupero del 15 febbraio); 2 maggio - Teatro Regio di Torino (recupero del 14 febbraio); 3 maggio - Teatro Alfieri di Asti (recupero del 17 febbraio).

I biglietti acquistati - informa l'organizzazione in una nota - restano validi per le rispettive nuove date. Per quanto riguarda il recupero della data del 20 febbraio a Venezia, verrà data comunicazione a breve. (ANSA).