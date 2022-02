Eurovision: Mogol presidente giuria Una Voce per San Marino

(ANSA) - SAN MARINO, 18 FEB - Sarà Mogol il presidente di giuria del festival 'Una Voce per San Marino', che domani, sabato - in diretta su San Marino Rtv dalle 21 al Teatro Nuovo di Dogana - proclamerà l'artista che, in rappresentanza del Titano, accederà all'Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino. Gli altri giurati - resi noti oggi dagli organizzatori San Marino Rtv, Media Evolution e Segreteria Turismo - sono Simon Lee (direttore d'orchestra, compositore, arrangiatore e orchestratore), Clarissa Martinelli (speaker di Radio Bruno), Susanne Georgi (cantante danese ma andorrana di adozione, paese per il quale ha partecipato all'Esc 2009) e Dino Stewart (managing director Bmg Italy, artefice tra l'altro del successo di Francesco Gabbani).

Il favorito della vigilia è Achille Lauro, 'tallonato' dal rapper Blind, tra i protagonisti di X-Factor 2020. Tra gli altri big in gara Valerio Scanu, Ivana Spagna e Alberto Fortis. Alla finalissima accederanno anche i nove vincitori della finale 'Emergenti'.

"Una Voce per San Marino - commenta il direttore generale Ludovico Di Meo - è una sfida che San Marino Rtv ha accettato con grande entusiasmo. Sarà anche il mezzo che porterà la Repubblica di San Marino nelle case dei tantissimi europei che seguono con passione l'Eurovision". (ANSA).