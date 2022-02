Elisa, canto la mia 'reazione' in tutta libertà

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - E' un ritorno al futuro che punta alle canzoni in totale libertà, quello di Elisa che oggi pubblica il nuovo album 'Ritorno al futuro/Back to the future'.

Nel doppio lavoro da studio, in italiano e in inglese per un totale di 25 tracce, tutte inedite, ci sono brani cantati con Jovanotti, Elodie, Giorgia, Rkomi e Rochelle, le produzioni affidate a tanti personaggi differenti, le collaborazioni in fase di scrittura e le canzoni che nascono in risposta al periodo che stiamo vivendo. "In questo album c'è tutta la mia reazione alla situazione degli ultimi due anni - ha commentato Elisa - ed è una reazione fatta di libertà musicale. Ho chiamato in campo tutte le forze che avevo a disposizione". (ANSA).