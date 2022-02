61 artisti scelti da Musicultura tra 1.086 candidati

(ANSA) - MACERATA, 16 FEB - Sono 61, scelti tra ben 1.086 candidati, gli artisti che si esibiranno dal 24 febbraio al 6 marzo sul palco del Teatro Lauro Rossi di Macerata nelle audizioni live del concorso per Musicultura, XXXIII Festival della Canzone Popolare d'Autore. Lo hanno annunciato oggi in un incontro stampa il direttore artistico Ezio Nannipieri, assieme al sindaco Sandro Parcaroli e Roberto Vecchioni e Cristina Donà, che sarà ospite della serata di apertura.

La rosa degli artisti, tutti cantautori di cui un terzo donne, è composta da otto band e 53 tra solisti e soliste, di un'età compresa tra i 21 e i 59 anni. Presenteranno ognuno due canzoni di fronte alla giuria di Musicultura e al pubblico in sala, in audizioni dal vivo trasmesse anche in diretta sui social. Al termine la giuria selezionerà 16 finalisti che a maggio saranno protagonisti di due concerti al Teatro Persiani di Recanati (Macerata) in collaborazione con Rai Radio1. Le loro canzoni, raccolte in un cd e diffuse in radio, saranno poi esaminate dal Comitato Artistico di Garanzia del festival composto dai più importanti cantautori e scrittori italiani, tra cui Vasco Rossi, Roberto Vecchioni, Claudio Baglioni, Simone Cristicchi, La Rappresentante di lista, Giorgia, Carmen Consoli, Sandro Veronesi, che sceglieranno sei vincitori, mentre altri due saranno indicati dal pubblico. Gli otto designati si esibiranno nelle finali di Musicultura in programma allo Sferisterio di Macerata a fine giugno, dove il pubblico decreterà il vincitore assoluto cui andrà il Premio Banca Macerata di 20mila euro. "Non è importante le espressioni che usano ma la loro capacità di suscitare emozioni" ha detto Vecchioni a proposito dei linguaggi usati dai giovani cantautori. (ANSA).