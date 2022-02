Arte, musica e poesia. Alla Nuvola l'amore tra '500 e '600

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - L'amore tra musica, versi e poesia alla Nuvola. 'Le Arti sorelle' saranno protagoniste di un ciclo di conferenze-concerto nella struttura progettata da Massimiliano Fuksas che vedranno insieme Eur Culture Per Roma e l'Istituzione Universitaria dei Concerti il 20 febbraio e il 6 marzo. 'La Sapienza Antica, riflessioni d'amore in poesia, arte e musica tra '500 e '600', si inserisce nella stagione culturale promossa da EUR Spa con eventi rivolti a tutte le fasce d'età offrendo la possibilità di constatare il filo rosso che unisce la produzione da Tiziano e Giorgione fino ad Artemisia Gentileschi, da Palestrina a Monteverdi, dal Cantico dei Cantici a Francesco Petrarca. I due pomeriggi dedicati al mondo dell'arte rinascimentale e barocca saranno condotti da storici d'arte e di letteratura con la partecipazione del Concerto Italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Il 20 febbraio alle 18 si parlerà del Canzoniere di Petrarca con Augusto Gentili e Renzo Bragantini e le musiche di Marenzio, Monteverdi, G. Gabrieli, J. de Wert. Petrarca fa parte di quel gruppo di poeti i cui versi vennero saccheggiati nel '500 per la composizione di madrigali. La grande popolarità del Canzoniere favorì la scelta, assicurando l'interesse del pubblico e creando una vera e propria corrente stilistica. Il 6 marzo alla stessa ora Costanza Barbieri e Renzo Bragantini illustreranno il Cantico dei Cantici con musiche di Palestrina, Lasso, Merula, Carissimi, Victoria, Monteverdi, Anerio. Il Cantico dei Cantici è un inno alla sensualità. Molti compositori, soprattutto all'inizio del XVII secolo, più o meno velatamente hanno voluto sovrapporre il senso spirituale dell'opera a quello più evidentemente erotico. (ANSA).