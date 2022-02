Modà, arriva il nuovo singolo 'In tutto l'universo'

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - I Modà scelgono il 14 febbraio, festa degli innamorati, per annunciare l'uscita del nuovo singolo inedito 'In tutto l'universo': il brano, disponibile da venerdì 18 febbraio negli store digitali, sarà accompagnato da un video che racconta la storia d'amore tra Francesco 'Kekko' Silvestre, frontman del gruppo, e sua moglie.

I Modà hanno pubblicato lo scorso novembre 'Buona fortuna - Parte prima' (prodotto da Friends & Partners/licenza esclusiva Believe Artist Services): l'EP (uscito a 2 anni di distanza dal precedente lavoro di studio 'Testa o croce'), che contiene 6 brani inediti tra cui i singoli 'Comincia lo show' e 'Fottuto inverno', è la prima parte di un progetto più ampio. 'Kekko' Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) porteranno dal vivo i brani di questo nuovo progetto discografico nel tour nei palazzetti che li aspetta a partire dal 2 maggio.

Questi gli appuntamenti: 2 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 1 ottobre 2021, del 28 marzo e del 18 dicembre 2020); 3 maggio, Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero del 2 ottobre 2021, del 29 marzo e del 19 dicembre 2020); 9 maggio, Arena di Verona, Verona (recupero del 2 maggio 2020 e del 26 settembre 2021); 13 maggio, Palacatania di Catania (recupero dell'8 ottobre 2021, recupero del 6 marzo e del 2 ottobre 2020); 14 maggio, Palacatania di Catania (recupero del 9 ottobre 2021, del 7 marzo e del 3 ottobre 2020); 17 maggio, Palasport di Reggio Calabria (recupero del 12 ottobre 2021, del 17 marzo e del 6 ottobre 2020); 20 maggio, Palaflorio di Bari (recupero del 15 ottobre 2021, del 13 marzo e del 9 ottobre 2020); 21 maggio, Palaflorio di Bari (recupero del 16 ottobre 2021, del 14 marzo e del 10 ottobre 2020); 26 maggio, Palazzo dello Sport di Roma (recupero 19 ottobre 2021, del 20 marzo e del 12 dicembre 2020); 28 maggio, Pala Sele di Eboli (SA) (recupero del 5 ottobre 2021, del 10 marzo e del 13 ottobre 2020). (ANSA).