Phryné di Camille Saint-Saens esce in cd con libro

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - La rarissima versione del 1896 dell' opera-comique Phryné di Camille Saint-Saens esce in cd con un libro di 164 pagine. E' l' omaggio che Palazzetto Bru Zane di Venezia rende al compositore francese nel centenario della morte. L' opera, in due atti su su un libretto di Lucien Augé de Lassus, fu composta nel 1893 e venne rappresentata per la prima volta all'Opéra-Comique il 24 maggio dello stesso anno. La versione in uscita ora in formato digitale è quella del 1896 con recitativi di André Messager ed è stata realizzata all'Opéra de Rouen Normandie dal 31 marzo al 2 aprile 2021 con l' orchestra diretta da Hervé Niquet, il coro del Concert Spirituel e i cantanti Florie Valiquette (soprano), Cyrille Dubois (tenore), Thomas Dolié (baritono). Phryné, tra le opere di Saint-Saëns più eseguite e apprezzate fino alla Prima guerra mondiale, narra con umorismo gli amori di Nicias e Phryné, la quale inganna il vecchio arconte Dicéphile per vendicarsi della sua crudeltà.

L'opera, ricca di melodie spirituali, ebbe un successo a Parigi e poi in tutta la Francia. Il Palazzetto Bru Zane - Centre de musique romantique française si propone di riscoprire e diffondere il patrimonio musicale francese (1780-1920). Si occupa sia di musica da camera sia del repertorio sinfonico, sacro e lirico, senza dimenticare i generi «leggeri» che caratterizzano lo spirito francese, chanson, opéra-comique, operetta. Il centro, inaugurato nel 2009 per volere della Fondation Bru, ha sede a Venezia in un palazzo del 1695 restaurato appositamente per ospitarlo. (ANSA).