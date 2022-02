Sanremo domina le chart di Spotify

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - I vincitori di Sanremo 2022, Mahmood & Blanco, sono protagonisti assoluti delle classifiche Spotify, sia in Italia sia a livello globale: l'ultima weekly chart - quella della settimana tra il 3 e il 10 febbraio, che include il Festival - conferma che 'Brividi' è stata la canzone più ascoltata in Italia. Le prime 15 posizioni della classifica sono interamente occupate da canzoni in gara al Festival: al secondo posto c'è Irama con la sua 'Ovunque Sarai', seguita da 'Ciao Ciao' di La Rappresentante di Lista. Completano la top 5 'Insuperabile' di Rkomi e 'Farfalle' di Sangiovanni. Mahmood & Blanco entrano anche nella top 10 della classifica settimanale globale, con 'Brividi' che si piazza alla posizione numero 9. Ma tutti i brani del festival sono entrati nel cuore degli ascoltatori italiani e sono stati ascoltati in loop specialmente nella settimana di Sanremo: le 25 canzoni in gara hanno avuto - tra il 2 e il 6 febbraio - una crescita di ascolti di ben il 66% rispetto a quelle dell'edizione precedente.

Inoltre, ben 7 tracce sono entrate nella Top 200 globale: solo una ci era riuscita nel 2021. Infine, la playlist Sanremo 2022 è stata la seconda più ascoltata al mondo in quegli stessi giorni.

