Musica: rinviato concerto orchestra Mariinsky al Petruzzelli

(ANSA) - BARI, 11 FEB - E' stato rinviato a data da destinarsi il concerto dell'orchestra del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, in programma domenica 13 febbraio al Teatro Petruzzelli di Bari. Il rinvio è causato dalla positività al Covid del direttore, Valery Gergiev. "La fondazione Teatro Petruzzelli - è riportato in una nota - sta lavorando per fissare una nuova data nella stagione 2022 che sarà comunicata a breve. I biglietti già acquistati resteranno validi per il nuovo concerto diretto dal maestro Gergiev". (ANSA).