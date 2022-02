Mario Biondi, "Ecco Romantic, un tributo alla mia passione"

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Sono felicissimo di annunciarvi che il prossimo 18 marzo uscirà Romantic, il mio nuovo progetto musicale. Un album composto da molte tracce dalle diverse contaminazioni". Mario Biondi presenta ai fan il suo ultimo album in uscita e promette un omaggio per San Valentino: "Nel giorno più romantico dell'anno vi regalerò una speciale anticipazione, il brano You'll Never Find Another Love Like Mine che sarà disponibile dalle 14:00 per tutti voi".

Si tratta di un brano, spiega, che "rappresenta in maniera forte il percorso musicale ed il sound che mi ha portato al successo negli anni 2000. Un tributo al suono che più mi appassiona. "Fate l'amore con il sonoro" - Romantico e carnale, un connubio micidiale". You'll Never Find Another Love Like Mine è la rivisitazione del più grande successo, pubblicato nel 1976, di Lou Rawls, artista eclettico in grado di spaziare dal gospel, al soul, jazz, RnB e definito da Frank Sinatra "il canto più elegante ed uno dei timbri più vellutati del mondo della musica". Il brano è stato registrato in maniera analogica, grazie al supporto della sua storica band e l'apporto di un organico corale. La scelta della registrazione fatta dal vivo in studio caratterizza l'intero album e gli conferisce un suono molto caldo e autentico. Intanto il 5 marzo Biondi partirà con il suo tour internazionale organizzato da International Music e Beyond che lo impegnerà fino al 26 aprile in Russia, UK, Svizzera, Austria e Spagna per poi tornare dal 6 maggio in Italia per il tour teatrale 2022 prodotto e organizzato da Friends&Partners.

