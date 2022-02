LRDL, dopo Sanremo arriva 'My Mamma Ciao Ciao Edition'

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - A meno di una settimana dalla partecipazione al Festival di Sanremo, La Rappresentante di Lista pubblica su tutte le piattaforme digitali 'My Mamma Ciao Ciao Edition' (Woodworm/Numero Uno - Sony Music Italy): 'My Mamma', l'album uscito lo scorso 5 marzo si arricchisce di due nuovi brani, 'Ciao Ciao', in gara al festival quest'anno, e 'Be My Baby', il brano prodotto da Papa D e Cosmo per la serata delle cover proprio con Cosmo, insieme a Margherita Vicario e Ginevra.

Con più di 12 milioni di streaming audio e video, 'Ciao Ciao' è entrato al 9° posto nella classifica globale delle nuove uscite più ascoltate su Spotify, è al 3° posto tra i singoli più venduti Fimi/Gfk e al secondo posto della classifica radio Earone. Sui social media i numeri sono in crescita: i follower su Instagram sono raddoppiati, quelli su Tik Tok sono arrivati a 40mila, con più di 6 milioni di visualizzazioni, il brano è stato utilizzato in oltre 17mila video. Anche il videoclip, che riprende la coreografia portata sul palco dell'Ariston, ha raccolto ad oggi 4,3 milioni di views. Non è mancato il sostegno di personaggi come Paolo Sorrentino, che ha utilizzato 'Ciao Ciao' per un 'finale alternativo' sulla sua pagina instagram di 'È stata la mano di Dio', candidato all'Oscar, e Tiziano Ferro, passando per club calcistici, squadre olimpiche e molto altro.

Dagli incontri nei backstage dei club e dei festival di tutta Italia arriva la scelta degli ospiti della serata cover: sono stati infatti Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra ad accompagnare Veronica e Dario in una inedita versione di 'Be My Baby' delle Ronettes, prodotta proprio da Cosmo con Papa D. Sono state inoltre di recente annunciate le nuove date del 'My Mamma Tour Club 2022', previste a novembre: 9 novembre Venaria Reale (To) - Teatro della Concordia (recupero del 22 marzo 2022); 10 novembre Padova - Hall (recupero del 23 marzo); 11 novembre Bologna - Estragon (recupero del 29 marzo); 16 novembre Roma - Atlantico Live! (recupero del 17 marzo); 21 novembre Milano - Fabrique (recupero del 5 aprile); 22 novembre Firenze - TuscanyHall (recupero del 30 marzo); 23 novembre Napoli - Casa Della Musica (recupero del 18 marzo). (ANSA).