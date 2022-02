Giovanni Allevi, per San Valentino esce I Need Your Love

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Per San Valentino Giovanni Allevi torna con il brano inedito 'I need your love', una ballad per pianoforte solo dedicata al sentimento di chi riconosce il bisogno della vicinanza dell'altro. 'I need your love' è disponibile dall'11 febbraio (https://giovanniallevi.lnk.to/INeedYourLove) su tutte le piattaforme digitali.

La nuova composizione, ipnotica e malinconica, è stata scritta dall'artista in un momento di particolare solitudine e riflessione, creata di getto in una sola notte. Allevi, in tour con i brani del suo nuovo progetto discografico 'Estasi', dedicherà al pubblico in prima assoluta in concerto la nuova composizione proprio il giorno di San Valentino, lunedì 14 febbraio dal palcoscenico internazionale del Lac - Lugano Arte Cultura di Lugano. Durante i concerti lo spettatore potrà viaggiare tra le suggestioni di 'Kiss me again', la ritmica di 'Prog me', la preghiera di 'My Angel', il tormento di 'Lucifer' e alcuni dei brani che negli anni hanno reso Allevi uno degli artisti più apprezzati al mondo, da 'Aria' a 'Come sei veramente' a 'Back to Life'. In scaletta non mancheranno momenti di riflessione importanti come quello sul destino della Terra, attraverso le note di 'Our Future' - brano presentato in anteprima da Earth Day European Network (di cui Allevi è Ambassador) a Glasgow in occasione della COP26. (ANSA).