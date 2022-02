Esce la colonna sonora di "Profumo di donna" di Trovajoli

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Esce l'11 febbraio Profumo di donna, la colonna sonora realizzata da CAM Sugar, in collaborazione con Decca Records, composta da Armando Trovajoli per il film di Dino Risi. Si tratta della seconda uscita della collana Heritage, la nuova collezione dedicata alle colonne sonore più celebri che hanno fatto la storia del cinema italiano inaugurata nel dicembre scorso con la pubblicazione della soundtrack di Amarcord di Nino Rota. L'album, interamente rimasterizzato e remixato dai nastri originali, è disponibile in digitale, in CD con 7 inediti e in LP con un inedito.

La colonna sonora di Trovajoli è un capolavoro di scrittura drammatica, in grado di coniugare il grande amore del compositore per la musica jazz (Those Lazy Days) con la necessità di un tema melancolico forte e struggente, dal respiro melodico di grande efficacia, splendidamente arrangiato per grande orchestra (In the Dark). Non mancano sfumature easy-listening, folk, jazz-funk e persino disco (Woman's Parfume).

Ogni traccia presente nella colonna sonora è stata ripristinata nella sua dinamica audio originale in modo da garantire il miglior piacere di ascolto. Del tutto particolare la storia del tema del film, "Che Vuole Questa Musica Stasera", interpretato da Peppino Gagliardi, una decadente ballata presentata per la prima volta al Festival delle Rose del 1967 con testi scritti da Gaetano Amendola e Ezio Leoni e musica di Roberto Murolo. Si tratta di uno dei brani più ascoltati al mondo in streaming nel repertorio delle colonne sonore. Il brano è stato riproposto da Guy Ritchie nel suo film del 2015 Operazione U.N.C.L.E. La versione LP di Profumo di donna contiene una traccia inedita rispetto al disco originale (Tu amore mio), mentre il CD presenta ben 7 brani mai pubblicati prima, tra cui una versione alternativa del tema "In the Dark".

(ANSA).