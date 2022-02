Musica: causa Covid PFM rinvia il tour all'autunno

(ANSA) - BOLOGNA, 08 FEB - A causa delle continue difficoltà legate alla pandemia, il tour PFM 1972-2022 previsto per febbraio, marzo e aprile è stato rinviato all'autunno 2022, pertanto il concerto bolognese del gruppo, in programma all'EuropAuditorium il 14 febbraio, è rinviato all'11 ottobre. I biglietti già acquistati in prevendita rimarranno validi per la nuova data.

Dopo l'uscita in tutto il mondo dell'album di inediti "Ho sognato pecore elettriche/I dreamed of electric sheep", Premiata Forneria Marconi tornerà a suonare dal vivo con il tour "PFM 1972-2022", da "Storia di un minuto" a "Ho sognato pecore elettriche" abbracciando la poesia di Fabrizio De André. Il concerto, prodotto da D&D Concerti, sarà un grande viaggio attraverso il tempo, con nuove sonorità che faranno sentire lo spettatore nel presente, ma allo stesso tempo proiettato verso il futuro. Video proiezioni e scenografie virtuali arricchiranno questo viaggio cinquantennale, che abbraccerà anche la musica e la poesia di Fabrizio De André con il quale il gruppo di Franz Di Cioccio, Lucio Fabbri, Alessandro Scaglione, Marco Sfogli, Alberto Bravin e Eugenio Mori, fece uno storico tour a partire dal 1979. (ANSA).