Aperte iscrizioni per le Clinics Berklee College a Umbria Jazz

(ANSA) - PERUGIA, 08 FEB - Sono aperte le iscrizioni per le Clinics del Berklee College of Music di Boston a Umbria Jazz, a Perugia dal 5 al 17 luglio 2022.

Dopo la forzata cancellazione delle edizioni degli ultimi due anni a causa del Covid, nel 2022 riprendono i corsi estivi del Berklee College e si tratta di un importante anniversario: è infatti il 35/o anno che il Berklee sposta per due settimane le sue aule a Perugia per offrire agli iscritti l'opportunità di studiare con un metodo didattico che ha sempre dato ottimi risultati.

Dall'anno della fondazione, il 1945, per il Berklee College sono passati, tra i tanti, Diana Krall, John Scofield, Bill Frisell, Branford Marsalis, Esperanza Spalding, Steve Vai, Gary Burton, Chaka Khan, Tony Bennett, Joe Zawinul, Joe Lovano, Pat Metheny.

Complessivamente i diplomati del Berklee hanno vinto nelle loro carriere oltre 250 Grammy Awards.

Le Clinics sono ormai parte integrante di Umbria Jazz, della sua identità e della sua offerta qualitativa e sono una ricchezza culturale ed economica per Perugia, grazie al consistente indotto che creano. Rappresentano un patrimonio che va difeso - sottolinea Uj - per la sua unicità e perché potrà essere un asset importante per il futuro del Festival e della città.

Si accede ai corsi attraverso l'invio di una application online tramite il link : https://www.tfaforms.com/4957215 Il costo del corso è rimasto invariato ed è di 490 euro. (ANSA).