Sanremo: omaggio del festival a Lucio Dalla

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - Il festival di Sanremo rende omaggio a Lucio Dalla, scomparso dieci anni fa.

"Prendiamo questo cappellino, un paio di occhiali ed è subito poesia. La poesia di Lucio Dalla", dice Sabrina Ferilli evocando il cantautore bolognese, mentre l'orchestra intona il brano Felicità.

"L'ultimo applauso Lucio lo ha ricevuto qui, quando nel 2012 diresse l'orchestra (per Pier Davide Carone in gara, ndr) - aggiunge Amadeus -. Lo sentiamo ancora vicino. Lui dava la piacevole sensazione di essere suoi amici".

"Con la sua umanità e l'empatia verso gli ultimi che portava anche in studio in tv - ha ricordato Sanrina Ferilli - capivi cosa significa essere un artista che va oltre la musica. E Lucio andava oltre la musica". (ANSA).