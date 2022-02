Sanremo: Jovanotti spinge sui social per voto a Morandi

(ANSA) - SANREMO, 06 FEB - "Codice 18 per votare Morandi": come un martello pneumatico Jovanotti, autore della canzone in gara 'Apri tutte le porte', sostiene sui social l'amico Gianni nella volata finale del Festival, dopo averlo accompagnato in un medley di pezzi di entrambi nella serata di Sanremo dedicata alle cover, dando un'ulteriore spinta al trionfo nella gara dei duetti. Forte di quel 'bottino', Jovanotti spera nella vittoria del Festival. "Votate Morandi non deconcentratevi!!!!!!", twitta. Tra un cinguettio e l'altro di questa campagna elettorale sanremese, che viaggia anche sul suo profilo Instagram, spunta anche l'apprezzamento per Achille Lauro. "Sono fan di Lauro", scrive Lorenzo. (ANSA).