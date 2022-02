Stella vince talent di Isoradio "Sulle strade della musica"

(ANSA) - PERUGIA, 05 FEB - È la giovanissima Stella Merano in arte Stella, 15 anni, umbra di Fossato di Vico, la vincitrice del talent di Isoradio "Sulle strade della musica", nato dalla collaborazione fra Rai Radio, Siae e ministero della Cultura. Il premio è stato consegnato a Sanremo in CasaSiae, dove erano presenti il direttore generale Siae Gaetano Blandini, il sindaco della città del Festival Alberto Biancheri, e la direttrice di Rai Isoradio Angela Mariella. A distanza erano collegati, invece, il presidente Siae Giulio Rapetti Mogol e il sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni.

"Quella di oggi - ha detto Borgonzoni - è solamente un'altra tappa a coronamento di un percorso iniziato la scorsa estate, quando con Isoradio e Siae abbiamo pensato di dare vita al progetto, immaginandolo come uno spazio nuovo in cui i talenti emergenti avrebbero potuto esprimere tutta la loro arte".

"In questi mesi - ha aggiunto - l'iniziativa è cresciuta raggiungendo risultati davvero importanti". Mogol ha poi annunciato a sorpresa il suo personale regalo per la giovanissima autrice: una borsa di studio al Cet di Toscolano.

(ANSA).