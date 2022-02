Gianni Morandi vince la serata delle cover

(ANSA) - SANREMO, 05 FEB - Gianni Morandi con Jovanotti e il medley dei loro successi hanno vinto la serata delle cover. Al secondo posto Mahmood e Blanco con Il cielo in un stanza e al terzo posto per Elisa con What a feeling.

A votare stasera è stata la terna di televoto, Demoscopica 1000 e sala stampa. (ANSA).