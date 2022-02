Sanremo: Veronica Maya porta "Telefortuna" a Sanremo

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - Sanremo ritrova i suoi "Telefortunati", da Nord a Sud: sono i dieci vincitori del concorso di Rai Canone riservato agli abbonati che - nella serata finale del Festival - siederanno nella platea del Teatro Ariston del Festival di Sanremo, accompagnati da una testimonial d'eccezione: Veronica Maya.

I vincitori di "Telefortuna" sono stati estratti tra gli abbonati ordinari, cioè le famiglie private, e tra gli abbonati speciali, ossia titolari di strutture ed esercizi aperti al pubblico. Tra questi ultimi, in particolare, ci sono Ebe Martinelli di Brunate (Como), titolare di una struttura ricettiva, l'albergatrice Paola Cozzio di Madonna di Campiglio (Trento), William Messore di San Giorgio a Liri (Frosinone) e Fabio Savoretti di Roma, entrambi ristoratori, e Donatella Filomena di Lajatico (Pisa), presidente di un circolo sportivo.

Gli abbonati ordinari, invece, sono Sarah Selenu di Lotzorai (Nuoro), Roberto Vianello di Salzano (Venezia), Paola Vescovi di Pianiga (Venezia), Alfonsina Chiefari (Roma) e Pasquale Nuzzo (Roma).

I dieci abbonati - ciascuno con un accompagnatore - potranno anche "immergersi" nell'atmosfera del Festival da protagonisti: in programma, tra l'altro, una visita alle strutture dell'Ariston, per vedere i "dietro le quinte" della manifestazione, mentre sabato 5 alle 17 saranno ospiti di Marco Liorni e Rai1 a "ItaliaSì!". Non mancherà anche una ulteriore sorpresa: un momento speciale per loro con Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e Veronica Maya nel corso della serata finale. (ANSA).