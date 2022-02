Sanremo: Pani, Mina onorata per l'omaggio a Mattarella

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - 'Grande, grande, grande' per Mattarella a Sanremo? "Sicuramente è stato un onore e dimostra il buongusto musicale di Mattarella. E' stato giusto fargli un omaggio, anche mia madre è stata molto contenta, il presidente è un grande italiano". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è Massimiliano Pani, produttore, compositore e figlio di Mina.

Sua madre si aspettava un omaggio simile? "No, infatti si è chiesta il perché di 'Grande grande grande'? E poi ha capito..." Mattarella fu tra coloro che assistettero all'ultimo concerto di Mina, nel 1978. "Non lo sapevo e non lo sapeva neanche mia madre tra l'altro, si è piacevolmente stupita".

A Rai Radio1, Pani ha poi raccontato un aneddoto sul presidente della Repubblica: "Tre anni fa Vincenzo Mollica ha ricevuto un'onorificenza dal presidente Mattarella, che gli confessò di amare la musica di Mina. Io, senza aspettarmi nulla, mandai al Quirinale dei vinili di mia madre. E lui scrisse una lettera, di suo pugno, per ringraziarmi".

Con sua madre state guardando il festival di Sanremo? "Si, ogni tanto vado li con lei a commentare, lei lo segue tutto con attenzione, quasi come un lavoro". Qual è la canzone che è piaciuta di più a sua madre? "Quella di Mahmood e Blanco - ha risposto Pani -, che è piaciuta molto anche a me". (ANSA).