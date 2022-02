Jovanotti arriva e si scatena con Morandi, Ariston in visibilio

(ANSA) - SANREMO, 04 FEB - E la sorpresa alla fine è arrivata: Lorenzo Jovanotti è arrivato a dare la scossa al festival e soprattutto a dare man forte a Gianni Morandi per il quale ha firmato il brano in gara Apri Tutte le porte.

Ariston in visibilio (e in piedi a ballare) per i gemelli diversi, stessa energia, stessa forza, stessa voglia di divertirsi, che si scambiano favori intonando alcuni successi dell'uno e dell'altro. Da Occhi di ragazza a Penso Positivo, passando per Un mondo d'amore e Ragazzo fortunato.

Il finale è suggellato da un abbraccio di Jova con l'amico di una vita Ama. (ANSA).